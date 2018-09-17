Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4500030-ulyibka-vam-obespechena-vechernie-anekdotyi-17-sentyabrya.html
Улыбка вам обеспечена: вечерние анекдоты 17 сентября
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15:49 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Убойная подборка курьезных анекдотов.
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу…
Первое впечатление о человеке - самое верное, так как он ещё не знает, что от вас скрывать.
Блондинка своему мужу:
- Дорогой, погладь себе футболку, а то все скажут, что я у тебя ни хрена не делаю!..
«Блин!» – сказал слон, наступив на Колобка.
Начни свой день с улыбки: веселые анекдоты 17 сентября
Человек становится взрослым когда понимает, что лучшая мягкая игрушка - это диван…
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