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Улыбка вам обеспечена: вечерние анекдоты 17 сентября

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Анекдоты 17 сентября
15:49 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф

Убойная подборка курьезных анекдотов.

Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу…

Первое впечатление о человеке - самое верное, так как он ещё не знает, что от вас скрывать.

Блондинка своему мужу:
- Дорогой, погладь себе футболку, а то все скажут, что я у тебя ни хрена не делаю!..

«Блин!» – сказал слон, наступив на Колобка.

Начни свой день с улыбки: веселые анекдоты 17 сентября

Человек становится взрослым когда понимает, что лучшая мягкая игрушка - это диван…

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Все по теме:

17 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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