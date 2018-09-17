Улыбка вам обеспечена: вечерние анекдоты 17 сентября

Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу…

Первое впечатление о человеке - самое верное, так как он ещё не знает, что от вас скрывать.

Блондинка своему мужу:

- Дорогой, погладь себе футболку, а то все скажут, что я у тебя ни хрена не делаю!..

«Блин!» – сказал слон, наступив на Колобка.

Человек становится взрослым когда понимает, что лучшая мягкая игрушка - это диван…