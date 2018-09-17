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Начни свой день с улыбки: веселые анекдоты 17 сентября
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05:56 Сегодня Телеграф
Эти забавные анекдоты поднимут тебе настроение в первый день рабочей недели.
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Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.
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