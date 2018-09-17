Начни свой день с улыбки: веселые анекдоты 17 сентября

Какая бы глупость ни пришла человеку в голову - у него всегда найдутся единомышленники…

Секрет безопасного вождения: "Представьте, что права вы забыли дома…"

Новая сигнализация для машины от Григория Лепса.

При попытке угона машина кричит: "Но ведь она не твоя".

- Самая глупая мечта детства?

- Стать взрослым…

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.