День Независимости Украины

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Начни свой день с улыбки: веселые анекдоты 17 сентября

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05:56 Сегодня Телеграф

Эти забавные анекдоты поднимут тебе настроение в первый день рабочей недели.

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Все по теме:

17 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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