День Независимости Украины

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Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 20 сентября

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Анекдоты 20 сентября
06:17 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения.

Единственный минус отдыха за границей - это то, что я не могу его себе позволить.

Полиция создана следить за порядком, беспорядки её не интересуют…

Лимит "доверия и терпения" исчерпан. Режим "всё по фигу" удачно активирован…

Вчера напились до потери памяти, а сисадмин - до потери паролей…

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Решил Винни Пух приколоться над Пятачком и говорит:
- Пятачок, а я тебя вчера в ресторане видел.
- А я там был один?
- Нет, с гарниром!

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Все по теме:

20 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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