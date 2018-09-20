Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 20 сентября

Единственный минус отдыха за границей - это то, что я не могу его себе позволить.

Полиция создана следить за порядком, беспорядки её не интересуют…

Лимит "доверия и терпения" исчерпан. Режим "всё по фигу" удачно активирован…

Вчера напились до потери памяти, а сисадмин - до потери паролей…

Решил Винни Пух приколоться над Пятачком и говорит:

- Пятачок, а я тебя вчера в ресторане видел.

- А я там был один?

- Нет, с гарниром!