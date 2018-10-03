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Веселое настроение: крутые вечерние анекдоты 3 октября

Смотрите фото (5)
17:59 Сегодня Телеграф

Самые крутые анекдоты, с которыми вечер будет на высоте.

- Вечером полезно выпить бокал вина. -А если не с кем? -Тогда два.

Проблемы с алкоголем —
это когда друзья в шоке
от твоих фотографий в инстаграме.
А ты даже не знаешь, что у тебя есть инстаграм.

Дочь просыпается в 2 часа ночи:
— Мама, расскажи мне сказку!
— Спи, Папа утром придет,
расскажет нам обеим...

Ох уж эта фантазия: забавные рожицы на улицах города 

Уровень нервной перегрузки:
наорать на целлофановый пекетик
за то, что он не открывается.

Вот пошлешь Кого-нибудь сгоряча.
А в душе переживаешь, дошел...не дошел...

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Все по теме:

3 октября, Курьез, Настроение, Прикол, Смех, Юмор.
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