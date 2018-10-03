Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4554373-veseloe-nastroenie-krutyie-vechernie-anekdotyi-3-oktyabrya.html
Веселое настроение: крутые вечерние анекдоты 3 октября
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17:59 Сегодня Телеграф
Самые крутые анекдоты, с которыми вечер будет на высоте.
- Вечером полезно выпить бокал вина. -А если не с кем? -Тогда два.
Проблемы с алкоголем —
это когда друзья в шоке
от твоих фотографий в инстаграме.
А ты даже не знаешь, что у тебя есть инстаграм.
Дочь просыпается в 2 часа ночи:
— Мама, расскажи мне сказку!
— Спи, Папа утром придет,
расскажет нам обеим...
Ох уж эта фантазия: забавные рожицы на улицах города
Уровень нервной перегрузки:
наорать на целлофановый пекетик
за то, что он не открывается.
Вот пошлешь Кого-нибудь сгоряча.
А в душе переживаешь, дошел...не дошел...
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