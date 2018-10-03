Веселое настроение: крутые вечерние анекдоты 3 октября

- Вечером полезно выпить бокал вина. -А если не с кем? -Тогда два.

Проблемы с алкоголем —

это когда друзья в шоке

от твоих фотографий в инстаграме.

А ты даже не знаешь, что у тебя есть инстаграм.

Дочь просыпается в 2 часа ночи:

— Мама, расскажи мне сказку!

— Спи, Папа утром придет,

расскажет нам обеим...

Уровень нервной перегрузки:

наорать на целлофановый пекетик

за то, что он не открывается.

Вот пошлешь Кого-нибудь сгоряча.

А в душе переживаешь, дошел...не дошел...