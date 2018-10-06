Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4562320-otlichnoe-nastroenie-s-utra-utrennie-anekdotyi-6-oktyabrya.html
Отличное настроение с утра: утренние анекдоты 6 октября
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06:08 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты для хорошего настроения с утра.
Пытаешься заснуть?
Привет, тысяча и одна мысль.
- Сарочка, какая ты у меня экономная!
- Шо такое...
- Наоборот! Меня таки очень восхищает, когда ты штопаешь мои носки нитками от чайных пакетиков!
Пошла свет на кухне выключить…
Вернулась с двумя котлетами…
Пить хочу, боюсь возвращаться…
Только хорошее настроение: вечерние анекдоты 5 октября
Приходит уставший муж домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Поправив передник, жена залезла на табурет:
- Песню!
Дети - это счастье. Даже если от этого счастья порой дергается глаз.
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