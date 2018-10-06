Отличное настроение с утра: утренние анекдоты 6 октября

Пытаешься заснуть?

Привет, тысяча и одна мысль.

- Сарочка, какая ты у меня экономная!

- Шо такое...

- Наоборот! Меня таки очень восхищает, когда ты штопаешь мои носки нитками от чайных пакетиков!

Пошла свет на кухне выключить…

Вернулась с двумя котлетами…

Пить хочу, боюсь возвращаться…

Приходит уставший муж домой:

- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?

Поправив передник, жена залезла на табурет:

- Песню!

Дети - это счастье. Даже если от этого счастья порой дергается глаз.