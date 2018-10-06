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Отличное настроение с утра: утренние анекдоты 6 октября

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06:08 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для хорошего настроения с утра.

Пытаешься заснуть?

Привет, тысяча и одна мысль.

 

- Сарочка, какая ты у меня экономная!

- Шо такое...

- Наоборот! Меня таки очень восхищает, когда ты штопаешь мои носки нитками от чайных пакетиков!

 

Пошла свет на кухне выключить…

Вернулась с двумя котлетами…

Пить хочу, боюсь возвращаться…

 

Только хорошее настроение: вечерние анекдоты 5 октября

Приходит уставший муж домой:

- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?

Поправив передник, жена залезла на табурет:

- Песню!

 

Дети - это счастье. Даже если от этого счастья порой дергается глаз. 

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Все по теме:

6 октября, Анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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