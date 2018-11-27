Позитивное утро: утренние анекдоты 27 ноября

Зарядитесь позитивом с самого утра.

Сидел, читал руководство к новой стиральной машинке. Изматерился на китайцев, думал, все с ошибками.

Оказалось, что читаю по-болгарски.

- Классно вчера посидели! А чей день рождения-то был?.. Как свадьба?!.. Как моя?!

А вы замечали, что когда человек говорит тебе: "Да пошел ты!" - он обычно уходит-то сам.

- Как я мог испортить жене день рождения, если я даже не помню, когда он?!

Уборщица Маня, проработавшая в международном аэропорту 15 лет, знает на 70 языках фразу: "Куда ты прешь, я только что помыла!"