Встречайте утро улыбкой: утренние анекдоты 14 декабря

- Думаю, пора что-то менять в своей жизни.
- Предлагаю вечером сесть на телевизор и смотреть на диван.
В фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в камуфляже и масках:
- Всем лежать, это ограбление!
Главный бухгалтер, плюхаясь на пол:
- Уф, спасибо! Спасибо! Теперь-то всё спишем!
- Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все эсэмэски в моем телефоне.
- Моя и сейчас это делает.
- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?
- "На ваш счет зачислена зарплата".
Хотелось бы расплачиваться калориями, а не деньгами. На кассе вот так: "С вас 172 грамма жира, прикладывайте животик!"
Водолаз - это такая профессия, когда работаешь как в воду опущенный.