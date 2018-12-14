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Встречайте утро улыбкой: утренние анекдоты 14 декабря

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Встречайте утро улыбкой: утренние анекдоты 14 декабря
06:02 Сегодня Телеграф

Начни свой день с улыбки!

- Думаю, пора что-то менять в своей жизни.

- Предлагаю вечером сесть на телевизор и смотреть на диван.

В фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в камуфляже и масках:

- Всем лежать, это ограбление!

Главный бухгалтер, плюхаясь на пол:

- Уф, спасибо! Спасибо! Теперь-то всё спишем!

- Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все эсэмэски в моем телефоне.

- Моя и сейчас это делает.

- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?

- "На ваш счет зачислена зарплата".

Хотелось бы расплачиваться калориями, а не деньгами. На кассе вот так: "С вас 172 грамма жира, прикладывайте животик!"

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Водолаз - это такая профессия, когда работаешь как в воду опущенный.

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Смех, Юмор, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 14 декабря.
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