Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 14 декабря

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Объявление по одесскому пляжу:

- Дама в голубом купальнике с красными цветочками, срочно вернитесь в раздевалку! Таки вы забыли его надеть!

Секс очень опасная вещь. Например, в СССР секса не было. Но только стоило ему появиться, исчез СССР.

Пьяный муж приходит домой. Жена:

- Ты себя в зеркало видел, алконавт?

- Ни фига себе! Меня и по зеркалу уже показывают?

Интересно, почему во всех детских поликлиниках висят плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!

Чаевые доктору - взятка, чаевые официанту - хороший тон.

Ну да, конечно...

Один спас жизнь, другой принес кофе.