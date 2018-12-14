Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 14 декабря

Объявление по одесскому пляжу:
- Дама в голубом купальнике с красными цветочками, срочно вернитесь в раздевалку! Таки вы забыли его надеть!
Секс очень опасная вещь. Например, в СССР секса не было. Но только стоило ему появиться, исчез СССР.
Пьяный муж приходит домой. Жена:
- Ты себя в зеркало видел, алконавт?
- Ни фига себе! Меня и по зеркалу уже показывают?
Интересно, почему во всех детских поликлиниках висят плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!
Чаевые доктору - взятка, чаевые официанту - хороший тон.
Ну да, конечно...
Один спас жизнь, другой принес кофе.