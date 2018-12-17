Позитив на весь день: веселые утренние анекдоты 17 декабря

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед, который есть у каждого, - безработный, но при этом вечно пьяный.

- Тут болит?

- Да.

- А тут?

- Тоже болит.

- А вот тут?

- Может, уже хватит тыкать в меня вилкой, доктор?

Врачи делятся на три категории:

"Врач от бога",

"Врач - ну, с богом!",

"Врач - не дай бог!"

- Срочно приезжай!

- Что случилось?

- Просто интересно, я время засекла.

- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.

- Сам виноват. Нефиг было на учительнице русского языка жениться.