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Понедельник, 17.12.2018
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Позитив на весь день: веселые утренние анекдоты 17 декабря

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Позитив на весь день: веселые утренние анекдоты 17 декабря
05:54 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед, который есть у каждого, - безработный, но при этом вечно пьяный.

- Тут болит?

- Да.

- А тут?

- Тоже болит.

- А вот тут?

- Может, уже хватит тыкать в меня вилкой, доктор?

Врачи делятся на три категории:

"Врач от бога",

"Врач - ну, с богом!",

"Врач - не дай бог!"

- Срочно приезжай!

- Что случилось?

- Просто интересно, я время засекла.

Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 16 декабря

- Наш дедушка пять раз переписывал завещание. 

- Сам виноват. Нефиг было на учительнице русского языка жениться.

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Смех, Позитив, Веселье, Анекдоты, 17 декабря, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 17 декабря.
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