Позитив на весь день: веселые утренние анекдоты 17 декабря

Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед, который есть у каждого, - безработный, но при этом вечно пьяный.
- Тут болит?
- Да.
- А тут?
- Тоже болит.
- А вот тут?
- Может, уже хватит тыкать в меня вилкой, доктор?
Врачи делятся на три категории:
"Врач от бога",
"Врач - ну, с богом!",
"Врач - не дай бог!"
- Срочно приезжай!
- Что случилось?
- Просто интересно, я время засекла.
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- Сам виноват. Нефиг было на учительнице русского языка жениться.