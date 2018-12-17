Не смейте унывать: вечерние анекдоты 17 декабря

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот понедельник.

- У нас в парке есть один аттракцион, после которого меня полдня тошнило.

- Ларек с шаурмой?

- Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю... Вчера налила коту суп, так он его понюхал и стал закапывать...

На день учителя Вовочка подарил математичке букет роз, а трудовику "Букет Молдавии".

Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем дороже предстоит ремонт.

Запущена программа поддержки студентов из малообеспеченных семей. С января взятки преподавателям для них будут снижены на 34 процента.