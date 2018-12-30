Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 30 декабря

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Переехал в новую квартиру. Подумал: "Хорошая ли здесь слышимость?"

- Отличная, - ответил сосед из-за стенки.

- Как ты думаешь, чем питался Ной, находясь на ковчеге?

- Наверное, рыбачил.

- Ну с двумя-то червяками много не нарыбачишь...

По статистике, 65% женщин ждут принца на белом коне, чтобы задурить принцу голову, завладеть конем и другим имуществом.

Объясните мне, почему день, когда ты стираешь, готовишь, чистишь, гладишь, убираешься и т. д., называется выходным днем?

Меня несколько удивляет, что собака - друг человека. Неужто собака получше никого для дружбы не смогла найти?