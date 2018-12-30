Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 30 декабря

Переехал в новую квартиру. Подумал: "Хорошая ли здесь слышимость?"
- Отличная, - ответил сосед из-за стенки.
- Как ты думаешь, чем питался Ной, находясь на ковчеге?
- Наверное, рыбачил.
- Ну с двумя-то червяками много не нарыбачишь...
По статистике, 65% женщин ждут принца на белом коне, чтобы задурить принцу голову, завладеть конем и другим имуществом.
Объясните мне, почему день, когда ты стираешь, готовишь, чистишь, гладишь, убираешься и т. д., называется выходным днем?
Меня несколько удивляет, что собака - друг человека. Неужто собака получше никого для дружбы не смогла найти?