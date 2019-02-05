Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 5 февраля

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

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Наевшись горохового варенья, Карлсон получил не только заправку, но и форсаж…

Утром подошла к окну и увидела на асфальте надпись: "Таня, выходи за меня замуж!". Я так радовалась, что даже не сразу вспомнила, что я Оля.

Муж сказал, что я умница и красавица.... и абсолютно неважно, чей муж это сказал.

Когда я был маленький, то спрашивал у бабушки, заставшей Гражданскую Войну:

- А кто был хорошим: красные или белые?

Она отвечала честно:

- И те, и другие были хороши!