Смех до слез: вечерние анекдоты на 14 февраля

В аду черти филологов в чан со смолой на кладут, а ложат.
- Бесспорно, коллеги, алкоголь способен менять настроение дистанционно!
- Поясните.
- Вот вам товарищ позвонил и сказал, что уже купил бутылку водки. У вас ее еще нет, вы не выпили, но настроение уже поднялось!
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году - не так уж и редко.
Бесит, когда говорят, что я сегодня хорошо выгляжу. Я всегда выгляжу великолепно.
- Кошка впала в депрессию, посоветуйте специалиста.
- Сойдет любой кот.