Смех до слез: вечерние анекдоты на 14 февраля

Веселые и смешные анекдоты, которые подымут вам настроение в самый грустный день.

В аду черти филологов в чан со смолой на кладут, а ложат.

- Бесспорно, коллеги, алкоголь способен менять настроение дистанционно!

- Поясните.

- Вот вам товарищ позвонил и сказал, что уже купил бутылку водки. У вас ее еще нет, вы не выпили, но настроение уже поднялось!

Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году - не так уж и редко.

Бесит, когда говорят, что я сегодня хорошо выгляжу. Я всегда выгляжу великолепно.

- Кошка впала в депрессию, посоветуйте специалиста.

- Сойдет любой кот.