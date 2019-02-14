Скачать
Четверг, 14.02.2019
Минздрав возобновил работу: Супрун начала подписывать документы
Минздрав возобновил работу: Супрун начала подписывать документы
Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата
Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене
Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене

Смех до слез: вечерние анекдоты на 14 февраля

Смотрите фото (5)
Смех до слез: вечерние анекдоты на 14 февраля
16:02 Сегодня Телеграф

Веселые и смешные анекдоты, которые подымут вам настроение в самый грустный день.

В аду черти филологов в чан со смолой на кладут, а ложат.

- Бесспорно, коллеги, алкоголь способен менять настроение дистанционно! 

- Поясните. 

- Вот вам товарищ позвонил и сказал, что уже купил бутылку водки. У вас ее еще нет, вы не выпили, но настроение уже поднялось! 

Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году - не так уж и редко.

Бесит, когда говорят, что я сегодня хорошо выгляжу. Я всегда выгляжу великолепно.

Улыбка до ушей: утренние анекдоты 14 февраля

- Кошка впала в депрессию, посоветуйте специалиста.

- Сойдет любой кот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

14 февраля, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты 14 февраля, Анекдоты на вечер 14 февраля, Вечерние анекдоты на 14 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
05 Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Энергоатом&quot; и &quot;Турбоатом&quot; подпишут контракт на полмиллиарда
"Энергоатом" и "Турбоатом" подпишут контракт на 500 млн грн
В Днепропетровской области танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм
Советы о любви от украинских звезд шоу-бизнеса
Советы о любви от украинских звезд шоу-бизнеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь