Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 23 февраля

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того как изобрели интернет?

Я опросил всех 26 своих сестер и братьев - тоже никто из них не знает...

- Привет! Как дела?

- Плохо, дорогая, плохо...

- Что случилось?!

- Я проиграл тебя в карты...

- Что?! Как ты мог?!

- Это было трудно, милая... Мне пришлось сбросить флеш-рояль...

Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя!

Самое намоленное место в доме - это холодильник.

Нужно знать себе цену! За килограмм.