Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 23 февраля

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестер и братьев - тоже никто из них не знает...
- Привет! Как дела?
- Плохо, дорогая, плохо...
- Что случилось?!
- Я проиграл тебя в карты...
- Что?! Как ты мог?!
- Это было трудно, милая... Мне пришлось сбросить флеш-рояль...
Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя!
Самое намоленное место в доме - это холодильник.
Нужно знать себе цену! За килограмм.