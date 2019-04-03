Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 3 апреля

Разговор двух приятелей:
- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!
- Как это?
- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.
- Посмотри, какие кривые ноги у этой девушки.
- Да ведь это моя невеста.
- Ах, как ей это идет!
Объявление:
"Продам плеер Сони, пылесос Сони, магнитофон Сони.
Пока Соня спит".
Мама разговаривает с дочкой:
- Какая же ты все-таки вредная...
- Все претензии к производителю!
Человек считается единственным существом, которое идет спать, когда этого не хочет, и встает, если не выспался.