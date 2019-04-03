Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 3 апреля

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

Разговор двух приятелей:

- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!

- Как это?

- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.

- Посмотри, какие кривые ноги у этой девушки.

- Да ведь это моя невеста.

- Ах, как ей это идет!

Объявление:

"Продам плеер Сони, пылесос Сони, магнитофон Сони.

Пока Соня спит".

Мама разговаривает с дочкой:

- Какая же ты все-таки вредная...

- Все претензии к производителю!

Человек считается единственным существом, которое идет спать, когда этого не хочет, и встает, если не выспался.