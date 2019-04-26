Для отличного настроения: Вечерние анекдоты 26 апреля

Смешные анекдоты, которые вызовут у Вас улыбку.

Ученые доказали, что 90% людей симулировали эволюцию.

Прежде чем что-то сделать, я всегда спрашиваю себя: "А как бы на моем месте поступил мой кот?" В итоге я или ем, или иду спать.

Мы живем в удивительное время, когда легко поразить человека, если просто говорить правильно.

Показал бабушке, как находить меня в Инстаграме, чтобы она знала, когда и что я покушал.

Одесса. Рабинович приходит домой и говорит жене с улыбкой:

- А меня с работы уволили!

- Яша, я не поняла, а что это ты радостный-то такой?

- А остальных таки посадили.