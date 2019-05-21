Время улыбаться: вечерние анекдоты 21 мая

- Мужчина, вы так смотрите, будто хотите меня пригласить в ресторан.
- Да-да, нам нужна посудомойка!
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений...
- Смирись, грешник, - произносит отец Никодим, когда обгоняет кого-то на своем джипе.
- Ты хочешь стать моим солнышком?
- Конечно, дорогой!
- Тогда отдались от меня на 150 миллионов километров.
- Смотри, звезда падает, скорее загадывай желание!
- Хочу, чтобы у меня вместо пупка был USB-порт для зарядки мобильного телефона!
- Ты идиот?
- Почему?
- Нельзя говорить желание вслух!