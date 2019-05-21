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Время улыбаться: вечерние анекдоты 21 мая

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Время улыбаться: вечерние анекдоты 21 мая
17:00 Вт, 21 Май 2019 Телеграф

Подборка курьезных анекдотов, которые заставят вас улыбаться.

  • 1

    - Мужчина, вы так смотрите, будто хотите меня пригласить в ресторан.

    - Да-да, нам нужна посудомойка!

  • 2

    Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений...

  • 3

    - Смирись, грешник, - произносит отец Никодим, когда обгоняет кого-то на своем джипе.

    - Ты хочешь стать моим солнышком?

    - Конечно, дорогой!

    - Тогда отдались от меня на 150 миллионов километров.

  • 4

    - Смотри, звезда падает, скорее загадывай желание!

    - Хочу, чтобы у меня вместо пупка был USB-порт для зарядки мобильного телефона!

    - Ты идиот?

    - Почему?

    - Нельзя говорить желание вслух!

Заряд позитива: анекдоты на день 21 мая

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