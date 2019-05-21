Время улыбаться: вечерние анекдоты 21 мая

1 - Мужчина, вы так смотрите, будто хотите меня пригласить в ресторан. - Да-да, нам нужна посудомойка!

2 Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений...

3 - Смирись, грешник, - произносит отец Никодим, когда обгоняет кого-то на своем джипе. - Ты хочешь стать моим солнышком? - Конечно, дорогой! - Тогда отдались от меня на 150 миллионов километров.