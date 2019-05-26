Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 26 мая

1 Жизнь делится на два этапа - сначала нет ума, потом здоровья.

2 Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, чтобы взять яблочко. Но, кроме яблочка, там еще лежат: колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они на меня не обижались, мне приходится съедать и их.

3 Подруга рассказывает другой: - Такой ужас, вчера впервые ездила с мужем на рыбалку и мы с ним страшно поссорились. - А что случилось? - Ну сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу, потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсекала. А кончилось все вообще скверно: я наловила рыбы больше, чем он. Учительница русского языка до определенного момента была уверена, что две полоски - это сказуемое.