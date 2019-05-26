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Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 26 мая

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Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 26 мая
05:58 Сегодня Телеграф

Подборка курьезных анекдотов, которые заставят вас улыбаться.

  • 1

    Жизнь делится на два этапа - сначала нет ума, потом здоровья.

  • 2

    Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, чтобы взять яблочко.

    Но, кроме яблочка, там еще лежат: колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они на меня не обижались, мне приходится съедать и их.

  • 3

    Подруга рассказывает другой:

    - Такой ужас, вчера впервые ездила с мужем на рыбалку и мы с ним страшно поссорились.

    - А что случилось?

    - Ну сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу, потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсекала. А кончилось все вообще скверно: я наловила рыбы больше, чем он.

    Учительница русского языка до определенного момента была уверена, что две полоски - это сказуемое.

  • 4

    Если тараканы способны пережить атомную войну, то из чего же делают мелок "Машенька"?

Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 25 мая

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