Веселые и уморительные вечерние анекдоты 28 мая

Одессит звонит жене из Парижа:
- Циля, а шо, Беню обокрали?
- Нет...
- А шо ж Джоконда, которая у него на кухне висела, делает в Лувре?
Мужчины вечно обещают перевернуть горы ради женщин. И что? Я вот еще не видела ни одной перевернутой горы.
Не спешите предлагать любимой женщине руку и сердце - вдруг возьмет?!
А потом будет вас же пилить: "Какой ты безрукий! Какой ты бессердечный!"
Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый лист.
- Слушай, у вас Одноклассники на работе заблокированы?
- Не знаю.
- За этот ответ тебя однозначно надо повысить в должности и добавить зарплату!