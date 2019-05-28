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Веселые и уморительные вечерние анекдоты 28 мая

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Веселые и уморительные вечерние анекдоты 28 мая
17:06 Сегодня Телеграф

Пусть улыбка не сходит с Вашего лица.

  • 1

    Одессит звонит жене из Парижа: 

    - Циля, а шо, Беню обокрали?

    - Нет...

    - А шо ж Джоконда, которая у него на кухне висела, делает в Лувре?

  • 2

    Мужчины вечно обещают перевернуть горы ради женщин. И что? Я вот еще не видела ни одной перевернутой горы.

  • 3

    Не спешите предлагать любимой женщине руку и сердце - вдруг возьмет?!

    А потом будет вас же пилить: "Какой ты безрукий! Какой ты бессердечный!"

    Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый лист.

  • 4

    - Слушай, у вас Одноклассники на работе заблокированы?

    - Не знаю.

    - За этот ответ тебя однозначно надо повысить в должности и добавить зарплату!

Для Вашего позитивного дня: позитивные анекдоты на 28 мая

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Позитив, Веселье, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты на вечер 28 мая.
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