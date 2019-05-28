Веселые и уморительные вечерние анекдоты 28 мая

- А шо ж Джоконда, которая у него на кухне висела, делает в Лувре?

Мужчины вечно обещают перевернуть горы ради женщин. И что? Я вот еще не видела ни одной перевернутой горы.

3

Не спешите предлагать любимой женщине руку и сердце - вдруг возьмет?!

А потом будет вас же пилить: "Какой ты безрукий! Какой ты бессердечный!"

Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый лист.