Начни день с улыбки: утренние анекдоты 31 мая

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"Потерялся пятилетний Вовочка. Если кто найдет, просьба: дайте ему хорошее образование".
Если у вас железный организм, четкая программа действий и ясная цель, то вы - межконтинентальная баллистическая ракета.
Чем больше каналов в телевизоре, тем дольше занимает времени понять, что ничего интересного все равно нет.
Возможно, что среди причин опоздания на работу есть и неуважительные. Но обнаружить таковые до сих пор не удалось.
Приходили сектанты, говорили что-то о добрых делах. Предложил им вынести мусор - обиделись и ушли…