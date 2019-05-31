Начни день с улыбки: утренние анекдоты 31 мая

Самые угарные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

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"Потерялся пятилетний Вовочка. Если кто найдет, просьба: дайте ему хорошее образование".

Если у вас железный организм, четкая программа действий и ясная цель, то вы - межконтинентальная баллистическая ракета.

Чем больше каналов в телевизоре, тем дольше занимает времени понять, что ничего интересного все равно нет.

Возможно, что среди причин опоздания на работу есть и неуважительные. Но обнаружить таковые до сих пор не удалось.

Приходили сектанты, говорили что-то о добрых делах. Предложил им вынести мусор - обиделись и ушли…