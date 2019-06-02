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Выходной день проходит, а мы продолжаем смеяться: смешные анекдоты на вечер 2 июня

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Выходной день проходит, а мы продолжаем смеяться: смешные анекдоты на вечер 2 июня
17:38 Сегодня Телеграф

Вечерние анекдоты, которые подарят веселые эмоции перед новой рабочей неделей.

  • 1

    Новости шоу-бизнеса. Гарик Харламов по кличке Бульдог был покусан бульдогом по кличке Гарик.

  • 2

    На требование гаишника отдать права: "Не могу, это подарок!"

  • 3

    После 10 лет брака жена обращается к мужу:

    - Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?

    - Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший…

    Доказано, что мама, 

    провожающая сына в армию, может разогнаться по перрону до скорости 

    50 км/час.

  • 4

     Если вы утверждаете, что первая рифма на слово "Европа", которая приходит вам в голову, - "Пенелопа", значит, вы закомплексованный и неискренний человек.

Озари мир улыбкой: утренние анекдоты 2 июня

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