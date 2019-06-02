Выходной день проходит, а мы продолжаем смеяться: смешные анекдоты на вечер 2 июня

Новости шоу-бизнеса. Гарик Харламов по кличке Бульдог был покусан бульдогом по кличке Гарик.
На требование гаишника отдать права: "Не могу, это подарок!"
После 10 лет брака жена обращается к мужу:
- Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?
- Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший…
Доказано, что мама,
провожающая сына в армию, может разогнаться по перрону до скорости
50 км/час.
Если вы утверждаете, что первая рифма на слово "Европа", которая приходит вам в голову, - "Пенелопа", значит, вы закомплексованный и неискренний человек.