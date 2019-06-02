Выходной день проходит, а мы продолжаем смеяться: смешные анекдоты на вечер 2 июня

1 Новости шоу-бизнеса. Гарик Харламов по кличке Бульдог был покусан бульдогом по кличке Гарик.

2 На требование гаишника отдать права: "Не могу, это подарок!"

3 После 10 лет брака жена обращается к мужу: - Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший? - Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший… Доказано, что мама, провожающая сына в армию, может разогнаться по перрону до скорости 50 км/час.