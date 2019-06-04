И пускай улыбка не сходит с вашего лица: забавные анекдоты на день 4 июня

Не откладывай на завтра. Откладывай на послезавтра. Будешь иметь два свободных дня!
Молодой человек открыл фирму. Первый день в офисе. На пороге появляется мужик.
На свадьбе волейболистки ее подружки два часа не давали букету упасть.
Мужика поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной вырубки леса.
Учительница изо говорила, что я не умею рисовать. Недавно я был на выставке модернистов и понял, что она мне загубила карьеру.
"Клиент!" - подумал он, схватил телефон и стал говорить:
- Нет, сегодня не получится... Нет, никак... Очень много заказов... Может быть, через месяц... Хорошо... Я запишу вас в очередь. (Обращаясь к входящему.) Извините! Столько клиентов! Чем могу?
Мужик:
- Телефониста вызывали? Линию подключать…