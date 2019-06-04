Скачать
Вторник, 04.06.2019
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В Раде требуют заслушать руководство силовых структур из-за смерти мальчика
От силовиков требуют ответа в Раде из-за смерти мальчика
Гусев раскритиковал натурализацию Мораеса
Гусев раскритиковал натурализацию Мораеса
Меган Маркл и принц Гарри посвятили пост в Instagram людям с нетрадиционной ориентацией
Меган Маркл и принц Гарри посвятили пост в Instagram людям с нетрадиционной ориентацией

И пускай улыбка не сходит с вашего лица: забавные анекдоты на день 4 июня

Смотрите фото (5)
И пускай улыбка не сходит с вашего лица: забавные анекдоты на день 4 июня
12:05 Сегодня Телеграф

Отборные шутки, которые подарят вам хороший настрой на протяжении дня.

  • 1

    Не откладывай на завтра. Откладывай на послезавтра. Будешь иметь два свободных дня!

    Молодой человек открыл фирму. Первый день в офисе. На пороге появляется мужик. 

  • 2

    На свадьбе волейболистки ее подружки два часа не давали букету упасть.

  • 3

     Мужика поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной вырубки леса.

    Учительница изо говорила, что я не умею рисовать. Недавно я был на выставке модернистов и понял, что она мне загубила карьеру.

  • 4

    "Клиент!" - подумал он, схватил телефон и стал говорить: 

    - Нет, сегодня не получится... Нет, никак... Очень много заказов... Может быть, через месяц... Хорошо... Я запишу вас в очередь. (Обращаясь к входящему.) Извините! Столько клиентов! Чем могу? 

    Мужик: 

    - Телефониста вызывали? Линию подключать… 

Знаменательные события в истории: 4 июня 2019 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Шутки, Позитив, Веселье, Анекдоты, Анекдоты на 4 июня, Летние анекдоты, Хохот, Утренние анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
03 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
04 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
05 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинские катеры по типу &quot;Island&quot; усовершенствовали (Видео)
Украинские катеры по типу "Island" усовершенствовали (Видео)
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II
Президент США мог нарушить протокол в Британии
&quot;Не пыталась худеть&quot;: американская модель plus-size появилась на обложке известного глянца
"Не пыталась худеть": американская модель plus-size появилась на обложке известного глянца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь