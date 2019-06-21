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Проведите вечер с улыбкой: вечерние анекдоты 21 июня

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Проведите вечер с улыбкой: вечерние анекдоты 21 июня
17:11 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые поднимут вам настроение после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    В кабинете стоматолога:

    - Вот, подышите перед началом пломбирования гелием.

    - Но, доктор, разве гелий устраняет боль?

    - Нет, конечно, но кричать вы будете ржачно!

  • 2

    Не так страшен муж из командировки, как жена с корпоратива...

  • 3

    - Вот скажи честно, Сема, что ты ко мне испытываешь?

    - Терпение, Люся... Громадное терпение...

    Плохая примета: прыгнуть с парашютом последним и быстро всех обогнать.

  • 4

    Вчера шеф послал нас сбивать сосульки. Одна сосулька упала на его машину. Хоть он предусмотрительно и припарковал ее в 70 метрах от здания.

Чтобы смех не прекращался: веселые анекдоты 21 июня

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