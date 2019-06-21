Проведите вечер с улыбкой: вечерние анекдоты 21 июня

1 В кабинете стоматолога: - Вот, подышите перед началом пломбирования гелием. - Но, доктор, разве гелий устраняет боль? - Нет, конечно, но кричать вы будете ржачно!

2 Не так страшен муж из командировки, как жена с корпоратива...

3 - Вот скажи честно, Сема, что ты ко мне испытываешь? - Терпение, Люся... Громадное терпение... Плохая примета: прыгнуть с парашютом последним и быстро всех обогнать.