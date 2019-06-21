Проведите вечер с улыбкой: вечерние анекдоты 21 июня

В кабинете стоматолога:
- Вот, подышите перед началом пломбирования гелием.
- Но, доктор, разве гелий устраняет боль?
- Нет, конечно, но кричать вы будете ржачно!
Не так страшен муж из командировки, как жена с корпоратива...
- Вот скажи честно, Сема, что ты ко мне испытываешь?
- Терпение, Люся... Громадное терпение...
Плохая примета: прыгнуть с парашютом последним и быстро всех обогнать.
Вчера шеф послал нас сбивать сосульки. Одна сосулька упала на его машину. Хоть он предусмотрительно и припарковал ее в 70 метрах от здания.