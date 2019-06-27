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Посмейся во время перерыва на работе: забавные анекдоты на день 27 июня

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Посмейся во время перерыва на работе: забавные анекдоты на день 27 июня
12:20 Сегодня Телеграф

Новые уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    А я, как женился, стал собраннее, внимательнее. Стараюсь жену все время одним и тем же именем называть...

  • 2

    Водолаз - это такая профессия, когда работаешь как в воду опущенный.

  • 3

    Если вы не можете заснуть, включите рингтон будильника. Мозг подумает, что уже пора на работу, и сразу захочет спать.

    Маленькие хитрости: если вы умираете от головной боли, намажьте виски ароматическими маслами. Теперь вы как будто умираете в сосновом лесу.

  • 4

    "Улыбаюсь некрасивым парням в автобусе, чтобы хоть как-то поднять их самооценку". Зинаида Николаевна, 62 года, пенсионерка.

Утренний луч позитива: анекдоты на утро 27 июня

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