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Укрась мир улыбкой: анекдоты 5 июля

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Укрась мир улыбкой: анекдоты 5 июля
12:21 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты 5 июля, которые подарят вам отличное настроение.

  • 1

    Консультант салона сотовой связи Людмила, задав покупателю традиционный вопрос: "Чем я могу вам помочь?", даже не представляла, что ей придется копать картошку.

  • 2

    - Привет, сестренка! Куда на работу устроилась?

    - В мэрию!

    - Ну вы даете! Мать в налоговой, отец в ГАИ - нас и так весь дом ненавидит!

  • 3

    Записался на курсы гипноза. Первое занятие не понравилось, поэтому я решил заплатить сразу за год вперед и больше туда не ходить.

    - Ты же моя птичка!

    - Какая?

    - Мозгоклюйка!..

  • 4

    В марте в театре Юрия Куклачева идут только представления для взрослых.

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 5 июля

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