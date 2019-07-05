Укрась мир улыбкой: анекдоты 5 июля

Консультант салона сотовой связи Людмила, задав покупателю традиционный вопрос: "Чем я могу вам помочь?", даже не представляла, что ей придется копать картошку.
- Привет, сестренка! Куда на работу устроилась?
- В мэрию!
- Ну вы даете! Мать в налоговой, отец в ГАИ - нас и так весь дом ненавидит!
Записался на курсы гипноза. Первое занятие не понравилось, поэтому я решил заплатить сразу за год вперед и больше туда не ходить.
- Ты же моя птичка!
- Какая?
- Мозгоклюйка!..
В марте в театре Юрия Куклачева идут только представления для взрослых.