Укрась мир улыбкой: анекдоты 5 июля

Консультант салона сотовой связи Людмила, задав покупателю традиционный вопрос: "Чем я могу вам помочь?", даже не представляла, что ей придется копать картошку.

- Ну вы даете! Мать в налоговой, отец в ГАИ - нас и так весь дом ненавидит!

- Привет, сестренка! Куда на работу устроилась?

3

Записался на курсы гипноза. Первое занятие не понравилось, поэтому я решил заплатить сразу за год вперед и больше туда не ходить.

- Ты же моя птичка!

- Какая?

- Мозгоклюйка!..