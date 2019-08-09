Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 августа

Одесса:
- Сема, и шо ты сейчас делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого! Ты шо, умеешь-таки готовить заливную рыбу?
- А шо ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...
Включила дуру. Выключить не могу. День не могу... Второй не могу... А потом смотрю... Жизнь-то моя налаживаться начала!
Вот объясните мне, дураку, почему я должен платить налоги на мое имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести, но еще и активно пытается у меня отобрать?
Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил начать делать по утрам зарядку, чтобы взбодриться. Теперь хожу не только сонный, но еще и уставший.
Только в Украине, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще такая категория знакомств, как "бухали вместе".
Сидят два работяги, пьют пиво, разговаривают:
- Ты знаешь, кому я больше всего завидую?
- Кому?
- Да тому врачу из правительственной больницы, который клизмы ставит.
- ?!
- Ты понимаешь, страдает весь народ, а душу отвести может только он.