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Пятница, 09.08.2019
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Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 августа

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Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 августа
12:30 Сегодня Телеграф

Эта подборка не даст вам скучать.

  • 1

    Одесса:

    - Сема, и шо ты сейчас делаешь? 

    - Заливную рыбу. 

    - Ого! Ты шо, умеешь-таки готовить заливную рыбу? 

    - А шо ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...

  • 2

    Включила дуру. Выключить не могу. День не могу... Второй не могу... А потом смотрю... Жизнь-то моя налаживаться начала!

  • 3

    Вот объясните мне, дураку, почему я должен платить налоги на мое имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести, но еще и активно пытается у меня отобрать?

  • 4

    Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил начать делать по утрам зарядку, чтобы взбодриться. Теперь хожу не только сонный, но еще и уставший.

    Только в Украине, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще такая категория знакомств, как "бухали вместе".

    Сидят два работяги, пьют пиво, разговаривают:

    - Ты знаешь, кому я больше всего завидую?

    - Кому?

    - Да тому врачу из правительственной больницы, который клизмы ставит.

    - ?!

    - Ты понимаешь, страдает весь народ, а душу отвести может только он.

Не упадите со смеху: утренние анекдоты 9 августа

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