Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 августа

- А шо ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...

- Сема, и шо ты сейчас делаешь?

Включила дуру. Выключить не могу. День не могу... Второй не могу... А потом смотрю... Жизнь-то моя налаживаться начала!

Вот объясните мне, дураку, почему я должен платить налоги на мое имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести, но еще и активно пытается у меня отобрать?

4

Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил начать делать по утрам зарядку, чтобы взбодриться. Теперь хожу не только сонный, но еще и уставший.

Только в Украине, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще такая категория знакомств, как "бухали вместе".

Сидят два работяги, пьют пиво, разговаривают:

- Ты знаешь, кому я больше всего завидую?

- Кому?

- Да тому врачу из правительственной больницы, который клизмы ставит.

- ?!

- Ты понимаешь, страдает весь народ, а душу отвести может только он.