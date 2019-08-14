Забавные шутки - залог хорошего настроения: анекдоты 14 августа

Пока гуманитарии продают бургеры, технари занимаются реальной работой - готовят бургеры!
- Моя девушка такая худая, что меня с ней в рестораны не пускают...
- Почему?
- Говорят, что с велосипедом нельзя!
Жена говорит мужу:
- Какая прекрасная пара наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему же ты этого не делаешь?
- А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю...
В поисках приключений главную роль играет не голова.
Всей своей жизнью Пушкин учит нас тому, что талантливому человеку все-таки нужно сначала научиться стрелять.