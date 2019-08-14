Скачать
Среда, 14.08.2019
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
"Слуга народа" хочет изменить закон о столице
"Слуга народа" хочет изменить закон о столице
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах
В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах

Забавные шутки - залог хорошего настроения: анекдоты 14 августа

Смотрите фото (5)
Забавные шутки - залог хорошего настроения: анекдоты 14 августа
12:00 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты, которые поднимут всем настроение.

  • 1

    Пока гуманитарии продают бургеры, технари занимаются реальной работой - готовят бургеры!

  • 2

    - Моя девушка такая худая, что меня с ней в рестораны не пускают...

    - Почему?

    - Говорят, что с велосипедом нельзя!

  • 3

    Жена говорит мужу:

    - Какая прекрасная пара наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему же ты этого не делаешь?

    - А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю...

    В поисках приключений главную роль играет не голова.

  • 4

    Всей своей жизнью Пушкин учит нас тому, что талантливому человеку все-таки нужно сначала научиться стрелять.

Зарядись хорошим настроением: утренние анекдоты 14 августа

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 14 августа, 14 августа, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты 14 августа, Анекдоты на день 14 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
04 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
05 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тайфун &quot;Лекима&quot; повлиял на жизни 13 миллионов человек
Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
УАПЦ официально прекратила существование
УАПЦ официально прекратила существование
Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами
Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь