Утро с юмором: убойные анекдоты 11 сентября

Девочки, если мужчина просит вас остаться, всегда уточняйте: остаться в девках, дурах, друзьями или до утра.
Дочка спрашивает мать:
- Мама, объясни мне, что подразумевают под выражением "неловкий момент"?
- Доча, да это же так просто! К примеру, для женщины, неловкий момент, это когда забыла, на что обиделась...
"Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра - никакого похмелья, и все выходные впереди!" - радовалась Настя, еще не подозревая, что сегодня уже вторник.
Федя так устал на работе, что заснул в трамвае.
Когда он проснулся, то увидел, что напротив него сидит маленький мальчик. Федя ему улыбнулся. Мальчик начал дергать папу за рукав и говорить:
- Папа, папа, пукающий дядя уже проснулся!
В школе я учился плохо, но по химии и литературе всегда пятерки имел. Смотри какой самогон получился, как слеза младенца!