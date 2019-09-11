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Утро с юмором: убойные анекдоты 11 сентября

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Утро с юмором: убойные анекдоты 11 сентября
04:43 Сегодня Телеграф

Смешная подборка анекдотов для наших читателей.

  • 1

    Девочки, если мужчина просит вас остаться, всегда уточняйте: остаться в девках, дурах, друзьями или до утра.

  • 2

    Дочка спрашивает мать:

    - Мама, объясни мне, что подразумевают под выражением "неловкий момент"?

    - Доча, да это же так просто! К примеру, для женщины, неловкий момент, это когда забыла, на что обиделась...

  • 3

    "Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра - никакого похмелья, и все выходные впереди!" - радовалась Настя, еще не подозревая, что сегодня уже вторник.

    Федя так устал на работе, что заснул в трамвае.

    Когда он проснулся, то увидел, что напротив него сидит маленький мальчик. Федя ему улыбнулся. Мальчик начал дергать папу за рукав и говорить:

    - Папа, папа, пукающий дядя уже проснулся!

  • 4

    В школе я учился плохо, но по химии и литературе всегда пятерки имел. Смотри какой самогон получился, как слеза младенца!

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