Утро с юмором: убойные анекдоты 11 сентября

Девочки, если мужчина просит вас остаться, всегда уточняйте: остаться в девках, дурах, друзьями или до утра.

- Доча, да это же так просто! К примеру, для женщины, неловкий момент, это когда забыла, на что обиделась...

- Мама, объясни мне, что подразумевают под выражением "неловкий момент"?

3

"Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра - никакого похмелья, и все выходные впереди!" - радовалась Настя, еще не подозревая, что сегодня уже вторник.

Федя так устал на работе, что заснул в трамвае.

Когда он проснулся, то увидел, что напротив него сидит маленький мальчик. Федя ему улыбнулся. Мальчик начал дергать папу за рукав и говорить:

- Папа, папа, пукающий дядя уже проснулся!