Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Волкер: Россия не демонстрирует желание прекратить войну на Донбассе
Волкер: Россия не демонстрирует желание прекратить войну на Донбассе
Международный день демократии отмечается 15 сентября
Международный день демократии отмечается 15 сентября
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Беременна?: барбадосскую певицу заметили с округлившимся животом (Фото)
Беременна?: барбадосскую певицу заметили с округлившимся животом (Фото)

Сделай паузу: уморительные анекдоты 15 сентября

Смотрите фото (5)
Сделай паузу: уморительные анекдоты 15 сентября
12:02 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    У губернатора дилемма: где взять асфальт для дорог, чтоб ездить на Порше, который по накладным и есть асфальт.

  • 2

    – Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...

    – Тяните билет.

  • 3

    - Ты кого-нибудь любишь?

    - Вообще, я люблю пирожки с малиной. Они, конечно, взаимностью не отвечают, но и как чмо себя не ведут.

    - Почему из двух подруг одна всегда страшненькая?

    - Неправда, у меня подруга красивая!

  • 4

    – У вас есть рекомендации с прежнего места работы?

    – Да, мне там порекомендовали поискать другую работу.

Впусти шутку в свой дом: утренние анекдоты 15 сентября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, 15 сентября, Хохот, Смешные шутки, анекдоты 15 сентября, Анекдоты на 15 сентября, Анекдоты на день 15 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
02 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"
05 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Saudi Aramco подтверждает сокращение добычи нефти
Saudi Aramco подтверждает сокращение добычи нефти
В Украине в воскресенье по-осеннему тепло: прогноз синоптиков
В Украине в воскресенье по-осеннему тепло
США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре
США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре
Xiaomi Cleaner Lite появился в Google Play (Фото)
Xiaomi Cleaner Lite появился в Google Play (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь