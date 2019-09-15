Сделай паузу: уморительные анекдоты 15 сентября

У губернатора дилемма: где взять асфальт для дорог, чтоб ездить на Порше, который по накладным и есть асфальт.

– Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...

3

- Ты кого-нибудь любишь?

- Вообще, я люблю пирожки с малиной. Они, конечно, взаимностью не отвечают, но и как чмо себя не ведут.

- Почему из двух подруг одна всегда страшненькая?

- Неправда, у меня подруга красивая!