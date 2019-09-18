Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 18 сентября

Подчиненный - начальнику:
- Если вы не прибавите мне 100$ к зарплате, я всем расскажу, что вы прибавили мне 200$!
А знаете ли Вы, что что 90% людей не замечают в этом тексте повторение слова «что» в самом начале.
Призывная комиссия. Военком спрашивает:
- Где хочешь служить?
Призывник:
- В Генеральном штабе!
- Ты что, идиот?
- А это обязательно?
- Абрам, а как вы относитесь к построить синагогу в тюрьме? Таки там есть и церкви и мечети уже.
- Ой, Изя, да не смешите. Если еврей в тюрьме, то это не еврей, пусть идет в церковь.
Раздражает в фильмах ужасов, когда человек сидит один дома и спрашивает: "Здесь кто-нибудь есть?"...
Как - будто убийца ему ответит: "Да, я тут на кухне, хочешь бутерброд?"