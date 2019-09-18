Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 18 сентября

- Если вы не прибавите мне 100$ к зарплате, я всем расскажу, что вы прибавили мне 200$!

А знаете ли Вы, что что 90% людей не замечают в этом тексте повторение слова «что» в самом начале.

3

Призывная комиссия. Военком спрашивает:

- Где хочешь служить?

Призывник:

- В Генеральном штабе!

- Ты что, идиот?

- А это обязательно?

- Абрам, а как вы относитесь к построить синагогу в тюрьме? Таки там есть и церкви и мечети уже.

- Ой, Изя, да не смешите. Если еврей в тюрьме, то это не еврей, пусть идет в церковь.