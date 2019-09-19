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Позитивное утро: прикольные анекдоты 19 сентября

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Позитивное утро: прикольные анекдоты 19 сентября
04:45 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты 19 сентября, что подарят вам теплое осеннее настроение.

  • 1

    — в Древнем Риме некоторым рабам позволялось иметь своих рабов.

    — Теперь это называется менеджер среднего звена.

  • 2

    - Девушка! Боюсь ошибиться, но мне кажется, вы неприступная крепость!

    - Это зависит от того, какого калибра орудием вы собираетесь её штурмовать...

  • 3

    Инстаграм у мужика должен быть чуть красивее, чем у обезьяны.

    Ощущаю на себе мощь квантовой механики: работаю только когда за мной наблюдают.

  • 4

    - Алло, мама, дай папе трубку.

    - Алло, папа, Динамо чемпион?

    - Да, да, да, конечно, дочка, конечно!

    - Пап, дай маму.

    - Мам, ты слышала, папа разрешил!

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