Позитивное утро: прикольные анекдоты 19 сентября

— в Древнем Риме некоторым рабам позволялось иметь своих рабов.
— Теперь это называется менеджер среднего звена.
- Девушка! Боюсь ошибиться, но мне кажется, вы неприступная крепость!
- Это зависит от того, какого калибра орудием вы собираетесь её штурмовать...
Инстаграм у мужика должен быть чуть красивее, чем у обезьяны.
Ощущаю на себе мощь квантовой механики: работаю только когда за мной наблюдают.
- Алло, мама, дай папе трубку.
- Алло, папа, Динамо чемпион?
- Да, да, да, конечно, дочка, конечно!
- Пап, дай маму.
- Мам, ты слышала, папа разрешил!