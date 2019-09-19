Позитивное утро: прикольные анекдоты 19 сентября

1 — в Древнем Риме некоторым рабам позволялось иметь своих рабов. — Теперь это называется менеджер среднего звена.

2 - Девушка! Боюсь ошибиться, но мне кажется, вы неприступная крепость! - Это зависит от того, какого калибра орудием вы собираетесь её штурмовать...

3 Инстаграм у мужика должен быть чуть красивее, чем у обезьяны. Ощущаю на себе мощь квантовой механики: работаю только когда за мной наблюдают.