Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 23 сентября

Плюс работы в детском садике - офигенно приятно смотреть на молодых, стройных, симпатичных мамочек. Минус - тебе 50 и ты там дворник...
- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...
Из сонника: если ночью вам приснилась какая-то непонятная херня, радуйтесь, что у вас хотя бы нет бессонницы.
- А сколько ты зарабатываешь?
- Эту сумму отнюдь небезопасно озвучивать в таком людном месте.
- Вау!
- Ты же не хочешь, чтобы меня засмеяли...
Игоря не приняли на должность библиотекаря, потому что во время собеседования он разговаривал.