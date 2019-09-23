Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 23 сентября

Плюс работы в детском садике - офигенно приятно смотреть на молодых, стройных, симпатичных мамочек. Минус - тебе 50 и ты там дворник...

- Что ты больше любишь, меня или суп?

3

Из сонника: если ночью вам приснилась какая-то непонятная херня, радуйтесь, что у вас хотя бы нет бессонницы.

- А сколько ты зарабатываешь?

- Эту сумму отнюдь небезопасно озвучивать в таком людном месте.

- Вау!

- Ты же не хочешь, чтобы меня засмеяли...