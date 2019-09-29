Отборные шутки подкатили: уморительные анекдоты на 29 сентября

1 Обливание холодной водой дарит хорошее настроение, причём, все равно, кого ты обливаешь.

2 Сделал четыре дела одновременно: открыл минералку, умылся, помыл пол, довел кота до инфаркта.

3 - Хочу хомяка! - Но за ним надо ухаживать, следить, кормить, менять воду, убирать, играть с ним. - Хочу стать хомяком. Объяснительная в полиции: "Находясь под воздействием психотропных существ...". Полицейский: - Правильно писать "веществ". - Я имел в виду жену и тещу.