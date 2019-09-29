Отборные шутки подкатили: уморительные анекдоты на 29 сентября

Обливание холодной водой дарит хорошее настроение, причём, все равно, кого ты обливаешь.
Сделал четыре дела одновременно: открыл минералку, умылся, помыл пол, довел кота до инфаркта.
- Хочу хомяка!
- Но за ним надо ухаживать, следить, кормить, менять воду, убирать, играть с ним.
- Хочу стать хомяком.
Объяснительная в полиции: "Находясь под воздействием психотропных существ...".
Полицейский:
- Правильно писать "веществ".
- Я имел в виду жену и тещу.
Конечно, я смотрю новости!
Но иногда хочется узнать, что же случилось на самом деле.