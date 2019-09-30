С нашими шутками и понедельник легкий: анекдоты на утро 30 сентября

Больше всего люди обижаются на вас за то, что вы упрямо и нахально не хотите соответствовать их личным ожиданиям.

2

У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе.

После этого стоит задаться вопросом: "Есть ли на Земле разум?"