С нашими шутками и понедельник легкий: анекдоты на утро 30 сентября

Больше всего люди обижаются на вас за то, что вы упрямо и нахально не хотите соответствовать их личным ожиданиям.
У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе.
После этого стоит задаться вопросом: "Есть ли на Земле разум?"
Пользуйтесь гелем для интимной гигиены от Нивея, чтобы пах пах.
Не только мы испытываем трудности, но и они нас.
Чтобы повысить мозговую активность, психологи советуют уединиться и поговорить с самим собой. Меня хватило на две минуты... Поругались!