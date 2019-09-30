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С нашими шутками и понедельник легкий: анекдоты на утро 30 сентября

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С нашими шутками и понедельник легкий: анекдоты на утро 30 сентября
04:42 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию анекдотов, которые развеселят вас с самого утра.

  • 1

    Больше всего люди обижаются на вас за то, что вы упрямо и нахально не хотите соответствовать их личным ожиданиям.

  • 2

    У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе.

    После этого стоит задаться вопросом: "Есть ли на Земле разум?"

  • 3

    Пользуйтесь гелем для интимной гигиены от Нивея, чтобы пах пах.

    Не только мы испытываем трудности, но и они нас.

  • 4

    Чтобы повысить мозговую активность, психологи советуют уединиться и поговорить с самим собой. Меня хватило на две минуты... Поругались!

Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 29 сентября

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