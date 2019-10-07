Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Загороднюк в ООС: Местное население поддерживает концепцию разведения сил
Загороднюк в ООС: Местное население поддерживает концепцию разведения сил
Хирн: Уайлдер может встретиться с Усиком в следующем бою
Хирн: Уайлдер может встретиться с Усиком в следующем бою
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)

Заряд настоящего позитива: вечерние анекдоты 7 октября

Смотрите фото (5)
Заряд настоящего позитива: вечерние анекдоты 7 октября
17:21 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с уморительными юморными анекдотами.

  • 1

    Один из фактов, почему я счастливей моделей "Виктории Сикрет":

    Я сейчас ем пельмешки.

  • 2

    Старость, это когда по пьяни решаешь позвонить бывшей, ищешь ее номер, а потом вспоминаешь, что, когда вы встречались, еще мобильных не было.

  • 3

    Приходишь на пляж, а там все жирненькие, прям как ты. И сразу такая теплота в душе, глядишь по сторонам и думаешь: храни вас Господь, жирненькие мои.

    Самый правдивый тест на определение темперамента — это жёлтый свет светофора.

  • 4

    Одно из базовых женских правил: если чего-то делать нельзя, значит, надо сделать это незаметно.

Не упадите со смеху: анекдоты 7 октября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 7 октября, Анекдоты на 7 октября, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты на вечер 7 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.10 - 13.10)
03 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
05 С возрастом люди спят меньше: названы причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Всех не запугаете&quot;: Кличко готовит новые иски к &quot;1+1&quot;
"Всех не запугаете": Кличко готовит новые иски к "1+1"
Штайнмайер объяснил суть своей &quot;формулы&quot;
Штайнмайер объяснил суть своей "формулы"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Безоговорочный лидер проката: &quot;Джокер&quot; - самый успешный старт картины (Видео)
Безоговорочный лидер кинопроката "Джокер" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь