Заряд настоящего позитива: вечерние анекдоты 7 октября

1 Один из фактов, почему я счастливей моделей "Виктории Сикрет": Я сейчас ем пельмешки.

2 Старость, это когда по пьяни решаешь позвонить бывшей, ищешь ее номер, а потом вспоминаешь, что, когда вы встречались, еще мобильных не было.

3 Приходишь на пляж, а там все жирненькие, прям как ты. И сразу такая теплота в душе, глядишь по сторонам и думаешь: храни вас Господь, жирненькие мои. Самый правдивый тест на определение темперамента — это жёлтый свет светофора.