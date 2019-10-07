Заряд настоящего позитива: вечерние анекдоты 7 октября

Один из фактов, почему я счастливей моделей "Виктории Сикрет":
Я сейчас ем пельмешки.
Старость, это когда по пьяни решаешь позвонить бывшей, ищешь ее номер, а потом вспоминаешь, что, когда вы встречались, еще мобильных не было.
Приходишь на пляж, а там все жирненькие, прям как ты. И сразу такая теплота в душе, глядишь по сторонам и думаешь: храни вас Господь, жирненькие мои.
Самый правдивый тест на определение темперамента — это жёлтый свет светофора.
Одно из базовых женских правил: если чего-то делать нельзя, значит, надо сделать это незаметно.