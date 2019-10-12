Даже в конце дня не перестаем смеяться: вечерние анекдоты на 12 октября

1 Находишь божью коровку, любуешься, замираешь, когда она щекочет твою руку... Находишь таракана - шмяк его тапком!... И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения?!

2 Семья - это разговаривать с человеком, который сидит в туалете.

3 Поссориться с умным человеком так же трудно, как помириться с глупым. - Милый, так хочется романтики... как раньше... пригласи меня на свидание! - Ладно! Приходи в 22-00 на кухню... чаю попьём!