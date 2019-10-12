Скачать
Суббота, 12.10.2019
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер

Даже в конце дня не перестаем смеяться: вечерние анекдоты на 12 октября

Смотрите фото (5)
Даже в конце дня не перестаем смеяться: вечерние анекдоты на 12 октября
17:08 Сегодня Телеграф

Этим вечером вы посмеетесь от души, ведь наши шутки не оставят безразличным никого.

  • 1

    Находишь божью коровку, любуешься, замираешь, когда она щекочет твою руку...

    Находишь таракана - шмяк его тапком!...

    И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения?!

  • 2

     Семья - это разговаривать с человеком, который сидит в туалете.

  • 3

    Поссориться с умным человеком так же трудно, как помириться с глупым.

    - Милый, так хочется романтики... как раньше... пригласи меня на свидание!

    - Ладно! Приходи в 22-00 на кухню... чаю попьём!

  • 4

    - Ну, подумаешь, вышла из себя... Может, просто хотела прогуляться.

Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 11 октября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 12 октября, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты на 12 октября, Вечерние анекдоты на 12 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь