Даже в конце дня не перестаем смеяться: вечерние анекдоты на 12 октября

Находишь божью коровку, любуешься, замираешь, когда она щекочет твою руку...
Находишь таракана - шмяк его тапком!...
И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения?!
Семья - это разговаривать с человеком, который сидит в туалете.
Поссориться с умным человеком так же трудно, как помириться с глупым.
- Милый, так хочется романтики... как раньше... пригласи меня на свидание!
- Ладно! Приходи в 22-00 на кухню... чаю попьём!
- Ну, подумаешь, вышла из себя... Может, просто хотела прогуляться.