Посмейтесь от души: анекдоты на день 17 октября

Поставил маленькую дочку в угол. Немного постояв, вздыхает:
- Выпусти уже, жизнь-то проходит…
Неполные и нетрадиционные семьи - это те, в которых нет котов.
Когда врач говорит: «У вас нет причин для беспокойства», это обычно означает, что я буду беспокоиться беспричинно.
Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета.
- Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe!
- Какие люди?
Самое дерьмовое в расставании, это что автозамена продолжает еще полгода вставлять её имя везде куда не Надя...