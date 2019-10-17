Посмейтесь от души: анекдоты на день 17 октября

Неполные и нетрадиционные семьи - это те, в которых нет котов.

3

Когда врач говорит: «У вас нет причин для беспокойства», это обычно означает, что я буду беспокоиться беспричинно.

Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета.

- Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe!

- Какие люди?