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Посмейтесь от души: анекдоты на день 17 октября

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Посмейтесь от души: анекдоты на день 17 октября
11:34 Сегодня Телеграф

Смешны анекдоты, которые поднимут вам настроение.

  • 1

    Поставил маленькую дочку в угол. Немного постояв, вздыхает:

    - Выпусти уже, жизнь-то проходит…

  • 2

    Неполные и нетрадиционные семьи - это те, в которых нет котов.

  • 3

    Когда врач говорит: «У вас нет причин для беспокойства», это обычно означает, что я буду беспокоиться беспричинно.

    Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета.

    - Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe!

    - Какие люди?

  • 4

    Самое дерьмовое в расставании, это что автозамена продолжает еще полгода вставлять её имя везде куда не Надя...

Встречайте будни с хорошим настроением: утренние анекдоты 17 октября

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