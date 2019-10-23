Вечер навеселе: смешные анекдоты 23 октября

- Успокоительное, что ли?

- Ну чтобы ты мог 2-3 раза за ночь!

- А для чего они?

Уже год как играю в онлайн - покер. Девушка поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

3

- Мама, купите мне собаку.

- Яша, а ты будешь таки за ней ухаживать?

- Ой мама, я вас умоляю, зачем мне больная собака? Вы мне здоровую купите.

Есть свои плюсы и минусы в приготовлении еды:

плюсы – еда, минусы - приготовление.