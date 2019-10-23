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Среда, 23.10.2019
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Вечер навеселе: смешные анекдоты 23 октября

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Вечер навеселе: смешные анекдоты 23 октября
17:01 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов, которые Вас развеселят.

  • 1

    - Гиви, про таблетки Виагра знаешь?

    - А для чего они?

    - Ну чтобы ты мог 2-3 раза за ночь!

    - Успокоительное, что ли?

  • 2

    Уже год как играю в онлайн - покер. Девушка поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

  • 3

    - Мама, купите мне собаку.

    - Яша, а ты будешь таки за ней ухаживать?

    - Ой мама, я вас умоляю, зачем мне больная собака? Вы мне здоровую купите.

    Есть свои плюсы и минусы в приготовлении еды:

    плюсы – еда, минусы - приготовление.

  • 4

    - Век живи, век учись!

    - За что ты проклял меня?!

Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты 23 октября 

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