Шквал позитива и радости: утренние анекдоты 6 ноября

1 Продлил загранпаспорт и водительское еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!

2 Он: - Если сейчас хочешь, то приезжай. Или я приеду. Она: - Лучше ты. Мне дальше ехать.

3 Мужики считают, что, чем больше у женщины грудь, тем меньше у неё мозгов... Думаю, все наоборот! Чем больше у женщины грудь, тем меньше мозгов у мужиков! – Чё хмурый такой? – Да гороскоп херовый… «Водолей может узнать об измене близкого человека». – Ты разве водолей? – Жена водолей…