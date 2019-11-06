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Шквал позитива и радости: утренние анекдоты 6 ноября

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Шквал позитива и радости: утренние анекдоты 6 ноября
04:42 Сегодня Телеграф

Предлагаем Вам очередную смешную подборку шуток, которые рассмешат вас до слез.

  • 1

    Продлил загранпаспорт и водительское еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!

  • 2

    Он:

    - Если сейчас хочешь, то приезжай. Или я приеду.

    Она:

    - Лучше ты. Мне дальше ехать.

  • 3

    Мужики считают, что, чем больше у женщины грудь, тем меньше у неё мозгов...

    Думаю, все наоборот! Чем больше у женщины грудь, тем меньше мозгов у мужиков!

    – Чё хмурый такой?

    – Да гороскоп херовый… «Водолей может узнать об измене близкого человека».

    – Ты разве водолей?

    – Жена водолей…

  • 4

    — Моня, так ты женат?

    — Это не политкорректно! Нужно говорить: «мужчина с ограниченными возможностями».

Закончи день правильно: вечерние анекдоты 5 ноября

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