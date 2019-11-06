Шквал позитива и радости: утренние анекдоты 6 ноября

Продлил загранпаспорт и водительское еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
Он:
- Если сейчас хочешь, то приезжай. Или я приеду.
Она:
- Лучше ты. Мне дальше ехать.
Мужики считают, что, чем больше у женщины грудь, тем меньше у неё мозгов...
Думаю, все наоборот! Чем больше у женщины грудь, тем меньше мозгов у мужиков!
– Чё хмурый такой?
– Да гороскоп херовый… «Водолей может узнать об измене близкого человека».
– Ты разве водолей?
– Жена водолей…
— Моня, так ты женат?
— Это не политкорректно! Нужно говорить: «мужчина с ограниченными возможностями».