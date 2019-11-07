Смейтесь на здоровье: вечерние анекдоты 7 ноября

- Мне тоже, доктор, но дети его очень любят.

- Знаете, ваш муж мне не нравится.

Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и говорит:

Посылаю своим недругам луч любви и всепрощения. Пусть он спалит вас дотла, уроды..

3

Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.

- Доктор, у меня после свадьбы начались проблемы со зрением: я не вижу денег!