Скачать
Четверг, 07.11.2019
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Смейтесь на здоровье: вечерние анекдоты 7 ноября

Смотрите фото (5)
Смейтесь на здоровье: вечерние анекдоты 7 ноября
18:17 Сегодня Телеграф

Подборка забавные анекдотов, которые поднимут вам настроение.

  • 1

    Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и говорит:

    - Знаете, ваш муж мне не нравится.

    - Мне тоже, доктор, но дети его очень любят.

  • 2

    Посылаю своим недругам луч любви и всепрощения. Пусть он спалит вас дотла, уроды..

  • 3

    Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.

    - Доктор, у меня после свадьбы начались проблемы со зрением: я не вижу денег!

  • 4

    - Доброе утро, мадам. Как ваша головная боль?

    - Ушел играть в карты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, 7 ноября, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Хохот, Анекдоты на вечер, Анекдоты 6 ноября, Анекдоты на вечер 7 ноября, Вечерние анекдоты на 7 ноября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь