Свежие шутки для хорошего настроения: анекдоты на 15 ноября

- Люся, мы не можем больше встречаться, у меня появилась постоянная женщина, и это серьёзно.
- Мама, что ли, с дачи вернулась?
Катя купила себе собаку. Ничего другого ей просто не оставалось: родители нашли у неё под подушкой кожаный ошейник.
- Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее!
- Один?.. Да их тут тысячи!!!
Жена - мужу:
- К нам завтра приезжает моя мама. Мы можем её приютить?
- Ютить твою мать...
18 лет - это когда можно всё, но мама не разрешает.