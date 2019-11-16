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Мир нуждается в Вашей улыбке: утренние анекдоты 16 ноября

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Мир нуждается в Вашей улыбке: утренние анекдоты 16 ноября
04:51 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного начала дня!

  • 1

    — Папа, ты не видел мои таблетки, голубенькие такие? Ты их случайно не выпил?

    — У нас проблема похуже, сынок... НА КУХНЕ ДРАКОН!!!

  • 2

    - Милая, а зачем ты на тайский бокс записалась?- Скоро узнаешь.

  • 3

    У евреев антисемитом считается тот, кто думает, что евреи ничем не лучше остальных народов.

    Если у одних людей жизнь полосатая, как зебра, то у меня клетчатая, как шахматная доска... Вот и живу в ней то королевой, то пешкой, но в основном всё больше лошадью.

  • 4

    Жена приехала из санатория и по показаниям электросчетчика вычислила сколько дней муж не ночевал дома.

Вечер навеселе: смешные анекдоты 15 ноября

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