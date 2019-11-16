Мир нуждается в Вашей улыбке: утренние анекдоты 16 ноября

— Папа, ты не видел мои таблетки, голубенькие такие? Ты их случайно не выпил?
— У нас проблема похуже, сынок... НА КУХНЕ ДРАКОН!!!
- Милая, а зачем ты на тайский бокс записалась?- Скоро узнаешь.
У евреев антисемитом считается тот, кто думает, что евреи ничем не лучше остальных народов.
Если у одних людей жизнь полосатая, как зебра, то у меня клетчатая, как шахматная доска... Вот и живу в ней то королевой, то пешкой, но в основном всё больше лошадью.
Жена приехала из санатория и по показаниям электросчетчика вычислила сколько дней муж не ночевал дома.