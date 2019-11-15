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Вечер навеселе: смешные анекдоты 15 ноября

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Вечер навеселе: смешные анекдоты 15 ноября
16:56 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов, которые Вас развеселят.

  • 1

    Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя гимнастика мне не повредит.

  • 2

    У нас все платно: родиться, учиться, жениться, лечиться, умереть. Бесплатно разрешается только работать.

  • 3

    Как - то на одной упаковке из - под каши быстрого приготовления разглядел рекламный слоган, после прочтения которого завтрак застрял в горле: "Съешь-ка кашку!".

    Жёны бывают двух типов: неверные и верные наверное.

  • 4

    В сельской школе из-за отсутствия учебников по анатомии… дырка в стене бани была одобрена Министерством образования!

Свежие шутки для хорошего настроения: анекдоты на 15 ноября

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