Вечер навеселе: смешные анекдоты 15 ноября

1 Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя гимнастика мне не повредит.

2 У нас все платно: родиться, учиться, жениться, лечиться, умереть. Бесплатно разрешается только работать.

3 Как - то на одной упаковке из - под каши быстрого приготовления разглядел рекламный слоган, после прочтения которого завтрак застрял в горле: "Съешь-ка кашку!". Жёны бывают двух типов: неверные и верные наверное.