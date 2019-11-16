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Много смеха и позитива: веселые анекдоты на 16 ноября

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Много смеха и позитива: веселые анекдоты на 16 ноября
10:58 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    Старинная еврейская народная мудрость: На халяву — все кошерно.

  • 2

    В последнее время очень редко снятся сны. Видимо так мало сплю, что они не успевают загружаться.

  • 3

    Выпрашивая у соседа на пару часов дрель, надо быть готовым к тому, что он будет три года клянчить ее обратно.

    Инспектор ГАИ у врача:

    – Доктор, а может можно как-нибудь без клизмы?

    – Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно?

  • 4

    — Милый, у меня так замерзли руки...

    — Какое удачное совпадение! У меня, как раз, полная раковина немытой посуды!

Мир нуждается в Вашей улыбке: утренние анекдоты 16 ноября

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