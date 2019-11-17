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Насладитесь моментом: вечерние анекдоты 17 ноября

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Насладитесь моментом: вечерние анекдоты 17 ноября
17:02 Сегодня Телеграф

Вечер начнется очень ярко, если встретить его из самыми лучшими анекдотами.

  • 1

    Не просите денег у государства, не для того оно их у вас отбирало.

  • 2

    – Дорогая, ты ревнуешь?

    – Нет.

    – Дорогая, ты ревнуешь?

    – Я же ответила тебе. Нет!

    – Дорогая, давай поцелуемся?

    – Целуйся с той страшилой, которая ставит тебе лайки!!!

  • 3

    - Прости, но я - одиночка по жизни. Мы не можем быть рядом.

    - Молодой человек, у меня билет на это место, уберите сумку!

    Поговорка нашего времени: 7 раз проверь, 1 раз отправь.

  • 4

    Решила по дому мужскую работу сделать сама, легла на диван, смотрю телевизор, тяжело, не спорю, но надо…

Делимся позитивом: уморительные анекдоты 17 ноября

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