Насладитесь моментом: вечерние анекдоты 17 ноября

Не просите денег у государства, не для того оно их у вас отбирало.

– Целуйся с той страшилой, которая ставит тебе лайки!!!

– Я же ответила тебе. Нет!

3

- Прости, но я - одиночка по жизни. Мы не можем быть рядом.

- Молодой человек, у меня билет на это место, уберите сумку!

Поговорка нашего времени: 7 раз проверь, 1 раз отправь.