Насладитесь моментом: вечерние анекдоты 17 ноября

Не просите денег у государства, не для того оно их у вас отбирало.
– Дорогая, ты ревнуешь?
– Нет.
– Дорогая, ты ревнуешь?
– Я же ответила тебе. Нет!
– Дорогая, давай поцелуемся?
– Целуйся с той страшилой, которая ставит тебе лайки!!!
- Прости, но я - одиночка по жизни. Мы не можем быть рядом.
- Молодой человек, у меня билет на это место, уберите сумку!
Поговорка нашего времени: 7 раз проверь, 1 раз отправь.
Решила по дому мужскую работу сделать сама, легла на диван, смотрю телевизор, тяжело, не спорю, но надо…