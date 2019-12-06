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Пятница, 06.12.2019
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Смейтесь на здоровье: забавные анекдоты на день 6 декабря

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Смейтесь на здоровье: забавные анекдоты на день 6 декабря
11:54 Сегодня Телеграф

Курьезные анекдоты, которые точно развеселят вас.

  • 1

    Лучше быть последним в списке миллиардеров, чем первым в списке "Лучшие работники месяца".

  • 2

    Не спешите предлагать любимой женщине руку и сердце - вдруг возьмёт?!А потом будет вас же пилить: "Какой ты безрукий! Какой ты бессердечный!".

  • 3

    - Ма-а-ам!.. Я нашла кота!

    - Дура!.. Тебе 35 лет... Мужа ищи!

    Мне почему-то всё время кажется, что начальник смотрит на меня и думает: "Это устройство, безусловно, может работать гораздо быстрее".

  • 4

    Если ваша жена дура, то виноваты в этом только вы. Потому что именно вы виноваты в том, что эта дура — ваша жена.

Смейтесь с утра: уморительные анекдоты 6 декабря

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