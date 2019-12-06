Смейтесь на здоровье: забавные анекдоты на день 6 декабря

Лучше быть последним в списке миллиардеров, чем первым в списке "Лучшие работники месяца".
Не спешите предлагать любимой женщине руку и сердце - вдруг возьмёт?!А потом будет вас же пилить: "Какой ты безрукий! Какой ты бессердечный!".
- Ма-а-ам!.. Я нашла кота!
- Дура!.. Тебе 35 лет... Мужа ищи!
Мне почему-то всё время кажется, что начальник смотрит на меня и думает: "Это устройство, безусловно, может работать гораздо быстрее".
Если ваша жена дура, то виноваты в этом только вы. Потому что именно вы виноваты в том, что эта дура — ваша жена.