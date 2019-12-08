Хорошее настроение на вечер: вечерние анекдоты на 8 декабря

Обидно, когда дождалась парня из армии, а он тебя из тюрьмы нет.

Иногда смотришь на человека и напрашивается вопрос, он родился придурком или курсы какие-то дополнительно проходил?!

3

Сначала думаешь, что дружить с геем прикольно и совсем не страшно, а потом он уводит твоего парня.

При приёме на работу...

- у вас есть финансовое образование?

- я вас умоляю, у меня бабушка еврейка. Вам шо, этого мало?