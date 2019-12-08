Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)
"Красные линии для Зеленского": все подробности акции (Фото, Видео)
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

Хорошее настроение на вечер: вечерние анекдоты на 8 декабря

Смотрите фото (5)
Хорошее настроение на вечер: вечерние анекдоты на 8 декабря
17:03 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты на вечер для хорошего настроения.

  • 1

    Обидно, когда дождалась парня из армии, а он тебя из тюрьмы нет.

  • 2

    Иногда смотришь на человека и напрашивается вопрос, он родился придурком или курсы какие-то дополнительно проходил?!

  • 3

    Сначала думаешь, что дружить с геем прикольно и совсем не страшно, а потом он уводит твоего парня.

    При приёме на работу...

    - у вас есть финансовое образование?

    - я вас умоляю, у меня бабушка еврейка. Вам шо, этого мало?

  • 4

    Отдыхаю на море. Обратил внимание на то, что граждане, которые упорно готовились к пляжному сезону в тренажёрных залах и фитнес-клубах, на море почему-то не приехали.

Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 8 декабря

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Курьез, Радость, Смешно, Забавно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Анекдоты, Веселые анекдоты, 8 декабря, Вечерние анекдоты, Хохот, Смешные шутки, вечерние анекдоты 8 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
03 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
04 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
05 Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Как по маслу: &quot;грузовик&quot; Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь