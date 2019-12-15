Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 15 декабря

- Ах, как ей это идет!

- Да ведь это моя невеста.

Человек считается единственным существом, которое идет спать, когда этого не хочет, и встает, если не выспался.

- Какая же ты все-таки вредная...

4

- Зятек! Когда я умру, не хороните меня, а сожгите... И пепел рассыпьте вот здесь во дворе.

- Ну уж нет мама, чуть-чуть ветерок, и вы опять в хате?..