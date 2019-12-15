Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 15 декабря

- Посмотри, какие кривые ноги у этой девушки.
- Да ведь это моя невеста.
- Ах, как ей это идет!
Объявление:
"Продам плеер Сони, пылесос Сони, магнитофон Сони.
Пока Соня спит".
Мама разговаривает с дочкой:
- Какая же ты все-таки вредная...
- Все претензии к производителю!
Человек считается единственным существом, которое идет спать, когда этого не хочет, и встает, если не выспался.
- Зятек! Когда я умру, не хороните меня, а сожгите... И пепел рассыпьте вот здесь во дворе.
- Ну уж нет мама, чуть-чуть ветерок, и вы опять в хате?..