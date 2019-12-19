Шутка-минутка: уморительные анекдоты 19 декабря

Чем старше становишься, тем больше свидания тебе начинают напоминать собеседования.

- А чё разбираться-то? Врезал по ней, и всё!

3

Судя по нынешним учебникам, обязательная проверка на наркотики нужна не в школах, а в Министерстве образования...

Отправляясь кататься на американских горках, возьмите с собой большой болт. Как только тележка тронется, незаметно достаньте его из кармана, покажите окружающим и спросите: "Интересно, а это здесь откуда взялось?"