Шутка-минутка: уморительные анекдоты 19 декабря

Чем старше становишься, тем больше свидания тебе начинают напоминать собеседования.
- Сёма, ты разбираешься в рэпе?
- А чё разбираться-то? Врезал по ней, и всё!
Судя по нынешним учебникам, обязательная проверка на наркотики нужна не в школах, а в Министерстве образования...
Отправляясь кататься на американских горках, возьмите с собой большой болт. Как только тележка тронется, незаметно достаньте его из кармана, покажите окружающим и спросите: "Интересно, а это здесь откуда взялось?"
- Изя, вот скажите, если вдруг перед вами неожиданно появился лев, какие будут ваши действия?
- Произвольные или непроизвольные?