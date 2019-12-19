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Шутка-минутка: уморительные анекдоты 19 декабря

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Шутка-минутка: уморительные анекдоты 19 декабря
10:28 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая подарит вам настроение на целый день.

  • 1

    Чем старше становишься, тем больше свидания тебе начинают напоминать собеседования.

  • 2

    - Сёма, ты разбираешься в рэпе?

    - А чё разбираться-то? Врезал по ней, и всё!

  • 3

    Судя по нынешним учебникам, обязательная проверка на наркотики нужна не в школах, а в Министерстве образования...

    Отправляясь кататься на американских горках, возьмите с собой большой болт. Как только тележка тронется, незаметно достаньте его из кармана, покажите окружающим и спросите: "Интересно, а это здесь откуда взялось?"

  • 4

    - Изя, вот скажите, если вдруг перед вами неожиданно появился лев, какие будут ваши действия?

    - Произвольные или непроизвольные?

Праздничного вам настроения: утренние анекдоты 19 декабря

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