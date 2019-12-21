Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 21 декабря

Чтобы ездить на хорошем автомобиле не нужно разбираться в деталях. В деталях нужно разбираться, чтобы ездить на плохом.
В мире много чего вредного. Я, например.
Недавно я смотрел передачу про навозных жуков. Так интересно! Они почти как люди - насобирают говна, а потом всю жизнь за собой таскают. Причем, иногда в два-три раза больше своего веса!
Тренер по фитнесу - девушке:
- Займись собой, а то через пару лет придется ставить котика на аватарку...
Девушки, запомните! Когда вас фотографируют, надо говорить "сыр", а не "утюг"!