Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 21 декабря

Чтобы ездить на хорошем автомобиле не нужно разбираться в деталях. В деталях нужно разбираться, чтобы ездить на плохом.

В мире много чего вредного. Я, например.

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Недавно я смотрел передачу про навозных жуков. Так интересно! Они почти как люди - насобирают говна, а потом всю жизнь за собой таскают. Причем, иногда в два-три раза больше своего веса!

Тренер по фитнесу - девушке:

- Займись собой, а то через пару лет придется ставить котика на аватарку...